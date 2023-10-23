10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

Фото © Reddit / lemonsagainstheworld

Фото © Reddit / emmjay_29

"Это она кричала на меня, когда я перестала её гладить, чтобы сделать милую фотографию", — A-Creative_Username.

Фото © Reddit / A-Creative_Username

"Орёт так, словно её ни разу не кормили", — Evil-twin365.

Фото © Reddit / Evil-twin365

"Я бессердечный человек, который держит страдающее дикое животное дома", — spottedsushi.

Фото © Reddit / spottedsushi

Фото © Reddit / usedtobegymtimidated

"Не позволяйте выражению её морды обмануть вас. Всё это время между своими орами она мурчала и тёрлась о меня", — antiloquist.

Фото © Reddit / antiloquist

"Орёт, потому что он му-му-кот, а не панда", — banannaxp.

Фото © Reddit / banannaxp

"Он сказал, чтобы я сфоткала с его "рабочей" стороны", — haertzx.

Фото © Reddit / haertzx