10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
Коты удивительны: что бы они ни делали, получается очень мило! Даже когда кричат изо всех сил, всё равно очаровательные. Не верите? Собрали 10 уморительных фотодоказательств.
"AAAAAAaaaaaaAAAAAAAAAAAaaAA", — lemonsagainstheworld.
Фото © Reddit / lemonsagainstheworld
"Еда! Сейчас же!" — emmjay_29.
Фото © Reddit / emmjay_29
"Это она кричала на меня, когда я перестала её гладить, чтобы сделать милую фотографию", — A-Creative_Username.
Фото © Reddit / A-Creative_Username
"Орёт так, словно её ни разу не кормили", — Evil-twin365.
Фото © Reddit / Evil-twin365
"Я бессердечный человек, который держит страдающее дикое животное дома", — spottedsushi.
Фото © Reddit / spottedsushi
"Ну какая начальница", — usedtobegymtimidated.
Фото © Reddit / usedtobegymtimidated
"Не позволяйте выражению её морды обмануть вас. Всё это время между своими орами она мурчала и тёрлась о меня", — antiloquist.
Фото © Reddit / antiloquist
"Орёт, потому что он му-му-кот, а не панда", — banannaxp.
Фото © Reddit / banannaxp
"Он сказал, чтобы я сфоткала с его "рабочей" стороны", — haertzx.
Фото © Reddit / haertzx
"Пришло!.. Время!.. Завтракать!" — Twindaxo.
Фото © Reddit / Twindaxo
Нейросеть показала атмосферные кадры с известными героями, из-за которых так и хочется поехать на дачу
Животные/ домашние питомцы
Reddit / lemonsagainstheworld, haertzx