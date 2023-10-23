Может "потеряться": Юрист объяснила нюансы учёта трудового стажа

При выходе на заслуженную пенсию некоторые граждане могут заметить пропажу части своего рабочего стажа. Почему такое происходит, в беседе с "Прайм" рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По её словам, подобное может случиться из-за технического сбоя в программном обеспечении Социального фонда России (СФР), однако такие проблемы оперативно улаживает сама организация. Также не начислить часть трудового стажа могут по вине работодателя.

"В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже", — предупредила юрист.

Специалист отметила, что некоторые работодатели могут пренебрегать обязанностями по уплате страховых взносов. В таком случае придётся обращаться в суд. Могут также возникнуть проблемы с трудовым стажем, накопленным до перехода к системе обязательного пенсионного страхования в 2002 году.