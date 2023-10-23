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23 октября, 02:46

Может "потеряться": Юрист объяснила нюансы учёта трудового стажа

Юрист Ногайлиева: Пенсионный стаж можно потерять по вине работодателя

При выходе на заслуженную пенсию некоторые граждане могут заметить пропажу части своего рабочего стажа. Почему такое происходит, в беседе с "Прайм" рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По её словам, подобное может случиться из-за технического сбоя в программном обеспечении Социального фонда России (СФР), однако такие проблемы оперативно улаживает сама организация. Также не начислить часть трудового стажа могут по вине работодателя.

"В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже", — предупредила юрист.

Специалист отметила, что некоторые работодатели могут пренебрегать обязанностями по уплате страховых взносов. В таком случае придётся обращаться в суд. Могут также возникнуть проблемы с трудовым стажем, накопленным до перехода к системе обязательного пенсионного страхования в 2002 году.

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Ранее Лайф писал, что с 1 марта 2023 года пенсии по законодательству РФ получают свыше 770 тысяч жителей новых регионов страны (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). Также назначаются выплаты гражданам с инвалидностью и ветеранам, каждый месяц их получают 152 тысячи человек.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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