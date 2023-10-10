Названо число жителей новых регионов, получающих пенсии

Пенсии по законодательству РФ получают свыше 770 тысяч жителей новых регионов страны (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания программной комиссии партии "Единая Россия".

"С 1 марта начался переход на федеральные пенсии, на данный момент уже более 770 тысяч жителей четырёх субъектов получают пенсии из Социального фонда", — отметил он.

Котяков добавил, что также назначаются выплаты гражданам с инвалидностью и ветеранам, каждый месяц их получают 152 тысячи человек.