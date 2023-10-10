Названо число жителей новых регионов, получающих пенсии
Министр Котяков: Пенсии в новых регионах получают свыше 770 тысяч человек
Пенсии по законодательству РФ получают свыше 770 тысяч жителей новых регионов страны (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания программной комиссии партии "Единая Россия".
"С 1 марта начался переход на федеральные пенсии, на данный момент уже более 770 тысяч жителей четырёх субъектов получают пенсии из Социального фонда", — отметил он.
Котяков добавил, что также назначаются выплаты гражданам с инвалидностью и ветеранам, каждый месяц их получают 152 тысячи человек.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средний размер пенсии в следующем году составит более 23,2 тысячи рублей. По его словам, общий объём расходов на данные выплаты составит почти 600 миллиардов рублей.
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