Силуанов рассказал о размере средней пенсии в России в следующем году

В 2024 году средний размер пенсии в России составит чуть больше 23,2 тысячи рублей в месяц. Об этом во время выступления в Совете Федерации рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Он указал, что общий объём расходов на данные выплаты составит почти 600 миллиардов рублей.

"В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции — это 7,5%, и средний размер такой пенсии составит 23 тысячи 244 рубля", — уточнил Силуанов.