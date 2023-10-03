Силуанов рассказал о размере средней пенсии в России в следующем году
Силуанов: Средний размер пенсии в 2024 году составит более 23,2 тысячи рублей
В 2024 году средний размер пенсии в России составит чуть больше 23,2 тысячи рублей в месяц. Об этом во время выступления в Совете Федерации рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Он указал, что общий объём расходов на данные выплаты составит почти 600 миллиардов рублей.
"В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции — это 7,5%, и средний размер такой пенсии составит 23 тысячи 244 рубля", — уточнил Силуанов.
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России рассказали о том, что размер пенсии неработающим пенсионерам в следующем году после индексации может составить 23 405 рублей. В Минтруде добавили, что в общей сложности в 2024 году на выплаты пенсий направят свыше 10 триллионов рублей.
ТАСС / Валерий Шарифулин