Силуанов рассказал о главном приоритете бюджета

Главным приоритетом для российского бюджета на сегодняшний день является обеспечение фронта всем необходимым для победы. Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов.

"В структуре бюджета видно, что основной упор делается для обеспечения нашей победы: армия, обороноспособность, вооружённые силы, бойцы — всё необходимое для фронта, всё необходимое для победы в бюджете есть", — отметил министр, выступая на пленарной сессии Международного финансового форума.

Силуанов добавил, что это "немаленькое" напряжение для бюджета, но оно является безусловным приоритетом. Среди других немаловажных направлений для бюджета глава Минфина назвал выполнение взятых государством на себя социальных обязательств, а также инвестиции в высокотехнологичные проекты.