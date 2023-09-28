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Опубликовано 28 сентября 2023, 03:30

В России может появиться новая льгота для добровольцев СВО

"Известия": Доходы добровольцев СВО освободят от уплаты НДФЛ

В октябре текущего года Госдума может принять законопроект от депутатов и сенаторов "Единой России", согласно которому заработок добровольцев СВО освободят от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом передаёт газета "Известия" со ссылкой на авторов проекта нормативно-правового акта.

Стоит отметить, что в тексте этого документа указывается и на отсутствие НДФЛ в случае безвозмездного получения какого-либо имущества. Также в законопроекте говорится о том, что эта категория граждан будет освобождена от выплаты пошлины за выдачу российского паспорта или водительского удостоверения.

Правительство также ознакомилось с проектом федерального закона. В кабинете министров заявили, что законопроект должен урегулировать социально значимые вопросы, поэтому поддерживают его. Один из его авторов, зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, в свою очередь подчеркнул, что подобные меры уже действуют в отношении военнослужащих.

"Этим законопроектом мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур", — заявил народный избранник.

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Ранее глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации разработали законопроект, позволяющий Росгвардии иметь в своём составе добровольческие формирования. Как подчеркнул Хинштейн, сегодня росгвардейцы активно участвуют в спецоперации.

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t.me / Минобороны России

Андрей Соловьёв
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