Росгвардию предложили усилить добровольцами

Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации разработали законопроект, позволяющий Росгвардии иметь в своём составе добровольческие формирования. Об этом сообщил глава Комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн.

"Мы предлагаем распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны", — написал он в телеграм-канале.

Как подчеркнул Хинштейн, сегодня росгвардейцы активно участвуют в спецоперации. При этом они не только ведут боевые действия, но и обеспечивают соблюдение режима военного положения в новых регионах РФ, а также помогают охранять границу и борются с терроризмом. Вполне логично, что у силового ведомства уже должно быть право иметь свои добровольческие части. Как добавил депутат, соответсвующий законопроект могут внести на рассмотрение в Госдуму уже завтра, 22 сентября.