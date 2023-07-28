Совфед разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжёлую технику

Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии". В тексте документа заменили более узкий термин "оружие" на более широкий — "вооружение", а термин "боевая техника" по тому же принципу был изменён на "военную технику". В пояснительной записке говорится, что через уточнение понятийного аппарата предлагается "привести текст действующих норм закона в соответствие с реальностью".