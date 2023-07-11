Силовиков, Росгвардию и ряд ЧОПов вооружат антидроновыми "гранатомётами"

В России антидроновые комплексы смогут использовать исключительно силовые ведомства, структуры ведомственной охраны и частные охранные предприятия (ЧОП), которые пройдут соответствующий отбор Росгвардии. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, соответствующие поправки к законопроекту, принятому весной в первом чтении, дорабатываются в нижней палате парламента. Он также счёл преждевременными предложения ряда ведомств, в том числе Минцифры РФ, наделить аналогичными полномочиями отраслевые организации.

"Использовать антидроновые комплексы должны только те, кто имеет соответствующую подготовку и квалификацию", — написал в телеграм-канале Хинштейн.