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Опубликовано 11 июля 2023, 17:27
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Силовиков, Росгвардию и ряд ЧОПов вооружат антидроновыми "гранатомётами"

Хинштейн объяснил, кто сможет использовать антидроновые комплексы

В России антидроновые комплексы смогут использовать исключительно силовые ведомства, структуры ведомственной охраны и частные охранные предприятия (ЧОП), которые пройдут соответствующий отбор Росгвардии. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, соответствующие поправки к законопроекту, принятому весной в первом чтении, дорабатываются в нижней палате парламента. Он также счёл преждевременными предложения ряда ведомств, в том числе Минцифры РФ, наделить аналогичными полномочиями отраслевые организации.

"Использовать антидроновые комплексы должны только те, кто имеет соответствующую подготовку и квалификацию", — написал в телеграм-канале Хинштейн.

Москвичи бросились скупать антидроновые ружья
Москвичи бросились скупать антидроновые ружья

Ранее сообщалось, что новую систему подавления дронов "Аргус-Антидрон" создали в России. Её уже поставляют в зону специальной военной операции на Украине.

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Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Иван Косицын
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