Силовиков, Росгвардию и ряд ЧОПов вооружат антидроновыми "гранатомётами"
Хинштейн объяснил, кто сможет использовать антидроновые комплексы
В России антидроновые комплексы смогут использовать исключительно силовые ведомства, структуры ведомственной охраны и частные охранные предприятия (ЧОП), которые пройдут соответствующий отбор Росгвардии. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, соответствующие поправки к законопроекту, принятому весной в первом чтении, дорабатываются в нижней палате парламента. Он также счёл преждевременными предложения ряда ведомств, в том числе Минцифры РФ, наделить аналогичными полномочиями отраслевые организации.
"Использовать антидроновые комплексы должны только те, кто имеет соответствующую подготовку и квалификацию", — написал в телеграм-канале Хинштейн.
Ранее сообщалось, что новую систему подавления дронов "Аргус-Антидрон" создали в России. Её уже поставляют в зону специальной военной операции на Украине.
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