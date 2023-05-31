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31 мая, 13:05

Москвичи бросились скупать антидроновые ружья

Всплеск продаж антидроновых ружей зафиксирован в Москве после атаки БПЛА

После вчерашней атаки беспилотников на Москву жители столицы кинулись раскупать антидроновые ружья, даже несмотря на очень высокую стоимость — около 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Спрос на средства противодействия дронам действительно увеличился. Больше всего спросом пользуются антидроновые ружья", — заявили агентству в компании Detector Systems, которая занимается продажей средств противодействия БПЛА.

При этом военный эксперт Виктор Литовкин всё же не рекомендует гражданским самостоятельно использовать антидроновые ружья, поскольку беспилотник может рухнуть в непосредственной близости от человека или жилых объектов, что представляет опасность для жизни людей.

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Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с беспилотниками: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. В результате атаки несколько зданий получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто из граждан серьёзно не пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Наталья Исакова
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