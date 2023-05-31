Москвичи бросились скупать антидроновые ружья

После вчерашней атаки беспилотников на Москву жители столицы кинулись раскупать антидроновые ружья, даже несмотря на очень высокую стоимость — около 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Спрос на средства противодействия дронам действительно увеличился. Больше всего спросом пользуются антидроновые ружья", — заявили агентству в компании Detector Systems, которая занимается продажей средств противодействия БПЛА.