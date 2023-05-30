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30 мая, 04:49
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При атаке беспилотника на дом в Москве не сдетонировал кумулятивный заряд КЗ-6

SHOT: Врезавшийся в дом на Профсоюзной улице БПЛА нёс кумулятивный заряд КЗ-6

<p>Кумулятивный заряд КЗ-6 на врезавшемся в дом беспилотнике. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/52147" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кумулятивный заряд КЗ-6 на врезавшемся в дом беспилотнике. Обложка © t.me / SHOT

Врезавшийся в многоэтажный дом на Профсоюзной улице в Москве беспилотник нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6. Об этом пишет SHOT.

Снаряд залетел в квартиру на 16-м этаже вместе с частью БПЛА и по счастливой случайности не взорвался. Такой заряд пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра.

Как отметила одна из местных жительниц, был слышен звук мотора и разбитого стекла. Сейчас полностью эвакуирован второй подъезд. Одной из жительниц стало плохо. Ей вызвали скорую в квартиру.

Жительница Москвы — об атаке беспилотника на жилой дом. Видео © t.me / SHOT

Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Напомним, сначала стало известно о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил окно.

Артур Лапсаков
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