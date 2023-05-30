При атаке беспилотника на дом в Москве не сдетонировал кумулятивный заряд КЗ-6

Врезавшийся в многоэтажный дом на Профсоюзной улице в Москве беспилотник нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6. Об этом пишет SHOT.

Снаряд залетел в квартиру на 16-м этаже вместе с частью БПЛА и по счастливой случайности не взорвался. Такой заряд пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра.

Как отметила одна из местных жительниц, был слышен звук мотора и разбитого стекла. Сейчас полностью эвакуирован второй подъезд. Одной из жительниц стало плохо. Ей вызвали скорую в квартиру.