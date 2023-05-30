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30 мая, 02:38
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Взрыв выбил окна в жилой многоэтажке в Новой Москве

<p>Пострадавшая от взрыва многоэтажка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/52129" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пострадавшая от взрыва многоэтажка. Обложка © t.me / SHOT

Взрыв произошёл в жилом доме в Новомосковском округе Москвы. Об этом пишет SHOT.

Всё произошло в поселении Московский в одном из домов на улице Атласова. В результате мощного хлопка в квартире на 25-м этаже выбиты окна на нескольких этажах. Сейчас территория внизу оцеплена.

Пострадавшая от взрыва многоэтажка. Видео © t.me / SHOT

На 60-м этаже московского небоскрёба обрушилась стена

На 60-м этаже московского небоскрёба обрушилась стена

А накануне, 29 мая, неизвестный угрожал взорвать Исторический музей на Красной площади. На электронную почту пришло письмо с информацией о минировании здания, посетителей эвакуировали.

Артур Лапсаков
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