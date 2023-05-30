Взрыв выбил окна в жилой многоэтажке в Новой Москве

Взрыв произошёл в жилом доме в Новомосковском округе Москвы. Об этом пишет SHOT .

Всё произошло в поселении Московский в одном из домов на улице Атласова. В результате мощного хлопка в квартире на 25-м этаже выбиты окна на нескольких этажах. Сейчас территория внизу оцеплена.