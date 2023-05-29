Неизвестный угрожает взорвать Исторический музей на Красной площади, идёт эвакуация
SHOT: Исторический музей на Красной площади эвакуируют из-за угрозы взрыва
Исторический музей на Красной площади эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, на электронную почту пришло письмо с информацией о минировании здания. Сейчас его проверяют кинологи и сапёры. Как утверждают "минёры", взрыв произойдёт в 13:30. Эвакуировано 200 человек.
Кинологи и сапёры проверили здание музея, взрывчатки не обнаружено.
Ранее Лайф писал, что на Красной площади в Москве полицейские задержали мужчину с бутылками бензина. Зачем они ему понадобились, задержанный объяснить не смог.
ТАСС / Виталий Смольников