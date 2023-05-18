Неадеквата с двумя бутылками бензина задержали на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве полицейские задержали подозрительного мужчину с двумя бутылками бензина. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне вечером. Внимание полицейских привлёк странный мужчина, который вёл себя неадекватно: дёргался, подходил к прохожим и пытался им что-то говорить. Правоохранители оперативно задержали 36-летнего мужчину. Как выяснилось, он приехал из Забайкальского края. При себе у него было две полулитровые бутылки с бензином. Зачем они ему понадобились, задержанный объяснить не смог.

Мужчину доставили в отделение, там ему стало плохо. Полицейские вызвали скорую, медикам пришлось госпитализировать гостя столицы. Уже в больнице врачи диагностировали у него психическое расстройство, вызванное воздействием ядов или химикатов. Сейчас с ним работают медики, а полицейские выясняют, для чего он пришёл на Красную площадь с бутылками бензина.