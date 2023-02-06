В Москве задержан мужчина, который пытался украсть тело Ленина из Мавзолея

На Красной площади задержан 42-летний москвич, который пытался украсть тело вождя революции Владимира Ленина из Мавзолея. Об этом сообщает МК.

По данным издания, в ночь на 6 февраля оперативники обратили внимание на подозрительного мужчину, ходившего возле сооружения. Вскоре он стал дёргать дверь и попытался войти внутрь, но был задержан стражами правопорядка. На допросе задержанный говорил невнятно и постоянно пытался сбежать, но потом всё же рассказал, что хотел украсть тело Ленина. Однако объяснить причину такого поступка он так и не смог.

В связи с неадекватным поведением полицейские вызвали медиков, которые установили у незадачливого похитителя обострение психического заболевания. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет мужчина злоупотреблял алкоголем и часто проводил время в компании случайных знакомых, с которыми распивал спиртное.

Напомним, Ленин умер 21 января 1924 года. Сам он никаких пожеланий о способе своего захоронения не оставил. Уже 22 января тело вождя было забальзамировано. А строительство Мавзолея завершено в 1930 году. Сейчас здание с телом вождя революции включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Московским Кремлём и Красной площадью.