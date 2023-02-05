Жительница Можайска пыталась продать 75-килограммовую капсулу с ртутью времён СССР

В Можайске женщина хотела продать капсулу с 75 килограммами ртути за 30 миллионов рублей, но в результате была поймана с поличным. Подробности этой истории рассказал телеграм-канал SHOT.

Сделку организовала 47-летняя местная жительница. Женщина нашла покупателя и назначила ему встречу недалеко от местного гаражного кооператива. Однако планам помешал участковый, который там же делал обход. Страж порядка случайно заметил продавщицу. Та занервничала, а сотрудник, заподозрив неладное, вызвал на место следственно-оперативную группу.

Владелица бокса в итоге призналась, что в ёмкости находится высокотоксичное вещество. Более того, ядовитый химэлемент ей в наследство оставил супруг, скончавшийся в 2016 году. До кончины он возглавлял общественный фонд "Правопорядок-центр", который занимался помощью ветеранам правоохранительных органов и их семьям. В ходе расследования выяснилось, что ртуть была украдена из советской медлаборатории. Учёные утверждают, что в СССР она была популярна.

"Раньше ртуть использовали, начиная с прочистки канализации и заканчивая лечением запоров. Ходили байки, что ртуть вредна, если в дыхательные пути попадает или в кровь, а когда пол-ложки выпиваешь — ничего, пролетает спокойно. Тащили в советское время всё, что можно украсть", — отметил председатель совета директоров агентства "Ртутная безопасность" Валерий Максимович.

Он напомнил, что ртуть также активно применялась для изготовления техники, например бытовых и промышленных термометров, а также батареек. При этом сейчас данный элемент в химпромышленности используют только в качестве катализаторов.

Почему женщина решилась на такую сделку, пока не ясно. Сейчас полицейские проверяют продавщицу токсичного вещества.