Жительница Можайска пыталась продать 75-килограммовую капсулу с ртутью времён СССР
Жительницу Можайска поймали, когда она пыталась продать 75 кг ртути за 30 млн рублей
В Можайске женщина хотела продать капсулу с 75 килограммами ртути за 30 миллионов рублей, но в результате была поймана с поличным. Подробности этой истории рассказал телеграм-канал SHOT.
Сделку организовала 47-летняя местная жительница. Женщина нашла покупателя и назначила ему встречу недалеко от местного гаражного кооператива. Однако планам помешал участковый, который там же делал обход. Страж порядка случайно заметил продавщицу. Та занервничала, а сотрудник, заподозрив неладное, вызвал на место следственно-оперативную группу.
Владелица бокса в итоге призналась, что в ёмкости находится высокотоксичное вещество. Более того, ядовитый химэлемент ей в наследство оставил супруг, скончавшийся в 2016 году. До кончины он возглавлял общественный фонд "Правопорядок-центр", который занимался помощью ветеранам правоохранительных органов и их семьям. В ходе расследования выяснилось, что ртуть была украдена из советской медлаборатории. Учёные утверждают, что в СССР она была популярна.
"Раньше ртуть использовали, начиная с прочистки канализации и заканчивая лечением запоров. Ходили байки, что ртуть вредна, если в дыхательные пути попадает или в кровь, а когда пол-ложки выпиваешь — ничего, пролетает спокойно. Тащили в советское время всё, что можно украсть", — отметил председатель совета директоров агентства "Ртутная безопасность" Валерий Максимович.
Он напомнил, что ртуть также активно применялась для изготовления техники, например бытовых и промышленных термометров, а также батареек. При этом сейчас данный элемент в химпромышленности используют только в качестве катализаторов.
Почему женщина решилась на такую сделку, пока не ясно. Сейчас полицейские проверяют продавщицу токсичного вещества.
Ранее Лайф рассказывал про торговцев красной ртутью. Нашей редакции удалось выйти на группировку махинаторов, пытавшихся продать несуществующее вещество.
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