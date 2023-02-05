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5 февраля, 18:01

Губернатор Гладков: В Белгородской области система ПВО сбила две ракеты

Российская система ПВО сбила две ракеты в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе системой ПВО были сбиты две ракеты. Последствия на земле уточняются", — написал он в телеграм-канале.

Гладков отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

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Ранее Лайф рассказывал, что курское село Горналь вновь подверглось атаке со стороны ВСУ. В результате случившегося была перебита линия электропередачи к водопроводной башне.

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ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Варвара Романова

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