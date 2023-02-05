Губернатор Гладков: В Белгородской области система ПВО сбила две ракеты

Российская система ПВО сбила две ракеты в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе системой ПВО были сбиты две ракеты. Последствия на земле уточняются", — написал он в телеграм-канале.

Гладков отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.