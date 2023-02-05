Курское село вновь подверглось атаке со стороны ВСУ
Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле села Горналь со стороны ВСУ
Украинские военные сегодня обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"В воскресенье ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. Главное — обошлось без пострадавших", — написал он.
Старовойт уточнил, что в результате случившегося была перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Кроме того, повреждён автомобиль, а в одном доме выбиты стёкла.
Лайф напоминает, что в конце января в селе Горналь ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА. В результате пострадало два человека.
ТАСС / Евгений Силантьев