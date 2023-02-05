Курское село вновь подверглось атаке со стороны ВСУ

Украинские военные сегодня обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"В воскресенье ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. Главное — обошлось без пострадавших", — написал он.

Старовойт уточнил, что в результате случившегося была перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Кроме того, повреждён автомобиль, а в одном доме выбиты стёкла.