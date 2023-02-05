В Екатеринбурге не намерены отменять концерт Инстасамки
В Екатеринбурге организаторы концертов не планируют отменять выступление Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Об этом рассказал представитель местного клуба "Свобода".
"У нас и у организаторов концерта информации об отмене нет. На данный момент мероприятие отменять никто не планирует", — отметил он в беседе с Ura.ru.
Концерт Инстасамки в клубе "Свобода" в Екатеринбурге запланирован на 27 марта.
Ранее Лайф писал о том, что в Пятигорске после критики со стороны мэра города отменили концерт Инстасамки. Позже это произошло и в Курске. Сама исполнительница недавно пообещала не использовать мат и "фирменные выходки" на выступлениях в РФ.
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