В Екатеринбурге не намерены отменять концерт Инстасамки

В Екатеринбурге организаторы концертов не планируют отменять выступление Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Об этом рассказал представитель местного клуба "Свобода".

"У нас и у организаторов концерта информации об отмене нет. На данный момент мероприятие отменять никто не планирует", — отметил он в беседе с Ura.ru.