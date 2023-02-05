Эксперты рассказали, чего не хватает американским танкам Abrams

Танкам Abrams, которые США передадут Украине, нужна сильная логистическая и материально-техническая поддержка. Об этом говорится в публикации газеты Financial Times.

"На протяжении десятилетий бронетанковые части армии США сетовали на длинный логистический хвост, необходимый для поддержания боевых возможностей Abrams в зонах боевых действий", — сказано в материале.

По мнению автора, Киеву требуется оружие, которое просто "хорошо работает". При этом военный эксперт Джон Нагл подчёркивает, что американский способ ведения боевых действий предполагает "материально-техническое обеспечение мира".

По данным СМИ, на обучение пользованию Abrams уйдёт гораздо больше времени, чем в случае с боевыми машинами Leopard. Это связано со сложностью газотурбинного двигателя первой модели. Кроме того, Abrams нужно больше запасных частей, которые поставляются из Америки. Эти танки работают на реактивном топливе, которое труднее достать, отмечает газета.