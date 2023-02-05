В Волгоградской области мужчина на катере насмерть сбил рыбака

В Волгоградской области мужчина на катере смертельно травмировал рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Известно, что инцидент произошёл рядом с центральным пляжем города Калач-на-Дону, примерно в 150 метрах от берега реки Дон.

"При управлении катером на воздушной подушке "Ижора-600" мужчиной 1961 года рождения смертельно травмирован гражданин 1954 года рождения, осуществлявший рыбалку на льду в акватории реки", — сказано в сообщении ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.