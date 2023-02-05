Томский губернатор Мазур договорился с Пушилиным о сотрудничестве региона с ДНР
Губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе визита в ДНР договорился с врио главы республики Денисом Пушилиным о сотрудничестве регионов. Об этом сообщается на сайте администрации Томской области.
"Мы в Томской области успешно решаем задачу кооперации промышленного производства и научно-образовательного комплекса. Наше место в тройке регионов — лидеров по уровню научно-технологического развития — тому подтверждение. Уверен, впереди у наших регионов много точек соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества", — отметил Мазур.
Кроме того, на встрече обсуждались работающие ныне примеры сотрудничества. В частности, томская компания "Ильма" совместно с Ясиноватским машиностроительным заводом и кузбасскими производственниками создали первый импортозамещённый проходческий комбайн, который будет работать в ДНР. По словам Дениса Пушилина, сотрудничеству республики с другими регионами России не помешают никакие расстояния.
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Администрация Томской области