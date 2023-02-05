Томский губернатор Мазур договорился с Пушилиным о сотрудничестве региона с ДНР

Губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе визита в ДНР договорился с врио главы республики Денисом Пушилиным о сотрудничестве регионов. Об этом сообщается на сайте администрации Томской области.

"Мы в Томской области успешно решаем задачу кооперации промышленного производства и научно-образовательного комплекса. Наше место в тройке регионов — лидеров по уровню научно-технологического развития — тому подтверждение. Уверен, впереди у наших регионов много точек соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества", — отметил Мазур.