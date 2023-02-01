Между Херсонской областью и Крымом открыли регулярное автобусное сообщение. Как сообщает телеканал "Таврия", пассажирами первого рейса стали девять человек — они отправились из херсонского города Геническ в крымский Джанкой.

Между Херсонской областью и Крымом открыли регулярное автобусное сообщение. Видео © Telegram / Таврия. Новости Херсонской области.

Автобусы будут отправляться по маршрутам: Геническ — Джанкой, Геническ — Ялта, Геническ — Симферополь, а также Скадовск — Симферополь и в обратном направлении. Стоимость проезда составляет от 600 до 1500 рублей, при этом ранее за билет нужно было отдать около 2500 рублей.

"Этот маршрут будет идти напрямую. То есть пассажиры не будут покидать транспортное средство. Они на нём будут пересекать границу и не будут пересаживаться из одного автобуса в другой, как это было ранее даже с частными перевозчиками", — рассказал журналистам директор ГУП "Херсонтранс" Николай Остюченко.