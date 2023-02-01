Президент Сальвадора показал "крупнейшую в Америке" тюрьму для террористов

Президент Сальвадора Найиб Букеле показал "крупнейшую тюрьму в Америке", в которой будут содержаться десятки тысяч членов преступных группировок и террористов.













Он опубликовал в "Твиттере" ролик, на котором показал Центр содержания террористов в муниципалитете Теколука. На кадрах видно, как лидер Сальвадора проводит осмотр помещений, ему также показывают системы, предназначенные для предотвращения побегов и беспорядков в новой мегатюрьме. Предполагается, что её деятельность будут обеспечивать 600 военнослужащих и 250 полицейских.

Напомним, что в конце марта прошлого года в Сальвадоре был введён режим ЧП из-за резкого всплеска убийств, совершённых бандами в центральноамериканской стране. Так, за время действия режима было арестовано не менее 50 тысяч человек.