"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 февраля, 17:15

Президент Сальвадора показал "крупнейшую в Америке" тюрьму для террористов

<p>Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Обложка © Скриншот Twitter / <a href="https://twitter.com/nayibbukele" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nayib Bukele</a></p>

Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Обложка © Скриншот Twitter / Nayib Bukele

Президент Сальвадора Найиб Букеле показал "крупнейшую тюрьму в Америке", в которой будут содержаться десятки тысяч членов преступных группировок и террористов.

  • Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador
    Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador
  • Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador
    Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador
  • Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador
    Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador
  • Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador
    Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador
  • Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador
    Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador
  • Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador
    Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador

Здания новой мегатюрьмы в Сальвадоре. Скриншот © YouTube / MBN El Salvador

1 / 6

Он опубликовал в "Твиттере" ролик, на котором показал Центр содержания террористов в муниципалитете Теколука. На кадрах видно, как лидер Сальвадора проводит осмотр помещений, ему также показывают системы, предназначенные для предотвращения побегов и беспорядков в новой мегатюрьме. Предполагается, что её деятельность будут обеспечивать 600 военнослужащих и 250 полицейских.

Напомним, что в конце марта прошлого года в Сальвадоре был введён режим ЧП из-за резкого всплеска убийств, совершённых бандами в центральноамериканской стране. Так, за время действия режима было арестовано не менее 50 тысяч человек.

Пригожин призвал сажать в тюрьму на 50 лет за "гламуризацию армии"

Пригожин призвал сажать в тюрьму на 50 лет за "гламуризацию армии"

Ранее сообщалось, что статус президента Сальвадора в "Твиттере" сменился на "диктатора". Пользователи соцсети предположили, что это был его ироничный ответ на критику в свой адрес.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров