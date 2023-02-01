В Эстонии появился памятник Зеленскому, похожий на "эмодзи-какашку"

В эстонском городе Тырва появился памятник Владимиру Зеленскому, правда, из песка. Фотографии скульптуры, где украинский лидер изображён в образе статуи Свободы, опубликовала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Однако "монумент" больше напоминает не своего собрата из США, а "эмодзи-какашку".

"Поддержка эстонцами Украины непоколебима — признаки этого повсюду вокруг. Местные жители в Тырве устроили Парк свободы с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского. Они полны решимости держать его там до победы украинцев", — написала эстонский премьер в "Твиттере".

Однако многие комментаторы не оценили подобную форму выражения поддержки Зеленскому. Пользователи отметили, что памятник простоит не "до победы Украины", а до зимних дождей, которыми славится февраль в республиках Прибалтики.