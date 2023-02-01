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1 февраля, 16:54

В Эстонии появился памятник Зеленскому, похожий на "эмодзи-какашку"

В Эстонии слепили из песка неудачный памятник Зеленскому в образе статуи Свободы

<p>Кая Каллас у песчаного памятника Зеленскому. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/kajakallas/status/1620461819142995968/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kajakallas</a></p>

Кая Каллас у песчаного памятника Зеленскому. Обложка © Twitter / kajakallas

В эстонском городе Тырва появился памятник Владимиру Зеленскому, правда, из песка. Фотографии скульптуры, где украинский лидер изображён в образе статуи Свободы, опубликовала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Однако "монумент" больше напоминает не своего собрата из США, а "эмодзи-какашку".

"Поддержка эстонцами Украины непоколебима — признаки этого повсюду вокруг. Местные жители в Тырве устроили Парк свободы с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского. Они полны решимости держать его там до победы украинцев", — написала эстонский премьер в "Твиттере".

Однако многие комментаторы не оценили подобную форму выражения поддержки Зеленскому. Пользователи отметили, что памятник простоит не "до победы Украины", а до зимних дождей, которыми славится февраль в республиках Прибалтики.

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Наталья Исакова

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