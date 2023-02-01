Лукашенко в Зимбабве проводила рота почётного караула с козлом

Белорусский лидер Александр Лукашенко завершил рабочую поездку в Зимбабве. Провожали президента шумно, с танцами и почётным караулом, в штате которого есть необычный сотрудник — бело-коричневый козёл с красными копытами и рогами. Видео проводов разместил телеграм-канал "Пул Первого".

На кадрах видно, что на спину животного накинули зелёную попону с символами Вооружённых сил Зимбабве. Причём козла совершенно не смущает, что рядом с ним — оркестр, а музыканты играют на трубах и барабанах. Проводы проходили на территории местного аэропорта.