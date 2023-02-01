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1 февраля, 16:24

Лукашенко в Зимбабве проводила рота почётного караула с козлом

Белорусский лидер Александр Лукашенко завершил рабочую поездку в Зимбабве. Провожали президента шумно, с танцами и почётным караулом, в штате которого есть необычный сотрудник — бело-коричневый козёл с красными копытами и рогами. Видео проводов разместил телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко в Зимбабве проводила рота почётного караула с козлом. Видео © Telegram / Пул Первого

На кадрах видно, что на спину животного накинули зелёную попону с символами Вооружённых сил Зимбабве. Причём козла совершенно не смущает, что рядом с ним — оркестр, а музыканты играют на трубах и барабанах. Проводы проходили на территории местного аэропорта.

Эксперт по этикету расшифровала символизм подаренного Лукашенко чучела льва

Эксперт по этикету расшифровала символизм подаренного Лукашенко чучела льва

Лайф напоминает, что Лукашенко прибыл в Зимбабве 30 января, где его встретили с танцами, песнями и цветами. Президент африканской страны подарил белорусскому коллеге чучело льва, а в ответ получил трактор.

Обложка ©

Telegram / Пул Первого

Никита Осипов

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