Оззи Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности и отменил ближайшее турне

Британский рок-певец Оззи Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности из-за состояния здоровья. Об этом он сообщил в "Твиттере". Музыкант напомнил, что четыре года назад попал в серьёзную аварию, в результате которой повредил позвоночник. С тех пор его единственной целью было возвращение на сцену.

"Это, наверное, одна из самых тяжёлых вещей, которыми мне когда-либо приходилось делиться с моими преданными поклонниками. <...> Мой голос в полном порядке. Однако после трёх операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и использования инновационного экзоскелета HAL моё тело ослабло ещё сильнее. <...> Никогда не думал, что моя гастрольная деятельность закончится именно так", — написал Осборн.

74-летний артист добавил, что физически не может участвовать в предстоящем турне по Европе и Великобритании, так как знает, что не выдержит путешествий. Сейчас команда Осборна думает над тем, где получится выступить без необходимости переезжать в другой город или страну. Исполнитель поблагодарил поклонников за бесконечную преданность, верность и поддержку, а также за то, что они дали жизнь, о которой он никогда не мечтал.

"Я люблю вас всех... Возврат билетов возможен в месте покупки", — заключил Осборн.