США внесли в чёрный список более 20 физлиц и компаний за обход санкций против РФ

США ввели санкции против 22 физических лиц и компаний за "обход" антироссийских ограничений. Об этом сообщил Минфин страны.

По версии Вашингтона, к "усилиям по обходу санкций" причастны организации из Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура. Они связаны с электронно-вычислительным оборудованием, оборонными разработками, торговлей и строительством.