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1 февраля, 16:00

США внесли в чёрный список более 20 физлиц и компаний за обход санкций против РФ

США ввели санкции против 22 физических лиц и компаний за "обход" антироссийских ограничений. Об этом сообщил Минфин страны.

По версии Вашингтона, к "усилиям по обходу санкций" причастны организации из Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура. Они связаны с электронно-вычислительным оборудованием, оборонными разработками, торговлей и строительством.

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А ранее ЕС на полгода продлил действие всех санкций, введённых против РФ из-за ситуации на Украине. При этом только 16 декабря 2022 года Брюссель опубликовал девятый пакет антироссийских ограничений и уже заявил о готовности создать юбилейный, десятый пакет санкций.

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Александра Вишнякова

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