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1 февраля, 15:57

Блогер Юрий Дудь не возвращался в Россию с начала СВО

Журналист и блогер Юрий Дудь* с начала специальной военной операции ни разу не возвращался в Россию. Как сообщил источник Лайфа, в базах данных нет сведений о соответствующем пересечении им границы за этот период.

Некоторые СМИ сообщали, что блогер якобы прилетел из Испании в Минеральные Воды, а оттуда собрался ехать на Кубань, чтобы снимать коммерческий материал. Эта информация не соответствует действительности.

Кучера пожаловался, что Дудь звал его на интервью о "Муз-ТВ" и 4 часа расспрашивал об Украине

Кучера пожаловался, что Дудь звал его на интервью о "Муз-ТВ" и 4 часа расспрашивал об Украине

Ранее Лайф писал о том, что Юрий Дудь* ликвидировал российское ИП. Раньше на него был зарегистрирован товарный знак "вДудь" — название его YouTube-канала. Напомним, в середине апреля 2022 года Минюст РФ внёс Дудя* в реестр СМИ-иноагентов. Он пытался оспорить данный статус, но суд отклонил его иск.

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Илья Суриков

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