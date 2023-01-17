Кучера пожаловался, что Дудь звал его на интервью о "Муз-ТВ" и 4 часа расспрашивал об Украине

Актёр и телеведущий Оскар Кучера обвинил блогера Юрия Дудя* в том, что тот позвал его на интервью якобы поговорить о "Муз-ТВ", но разговор шёл более четырёх часов об Украине. Об этом он написал в телеграм-канале, уточнив, что отказываться и хлопать дверью не стал.

"Потому что помимо либерально настроенных товарищей, которым стыдно, что они русские, должно звучать и иное мнение. Я пытался быть максимально корректным и не сыпать фразами типа "где вы были 8 лет". Хотя это и весомейший аргумент", — пояснил Кучера.

Он добавил, что был абсолютно не готов к интервью на украинскую тему. Но несмотря на это, смог доходчиво озвучить свою позицию и изложить чёткое понимание, что СВО была необходима. По словам актёра, на фоне того, что несут западные лидеры, кто угодно будет выглядеть достойнее. Кучера посмеялся над недавним известием о том, что ЦРУ якобы предупредило украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе убийства на секретной встрече в Киеве перед началом СВО, рассказав "точные детали российских планов".

"Я не политик, не журналист, я человек, способный и ошибаться, и быть не готовым, когда тебя зовут на интервью про "Муз-ТВ" к четырёхчасовому разговору об Украине. <...> Но это-то информация от правителей мира. Вы там чё, все мухоморов переели?" — посмеялся Кучера.

Ранее сообщалось, что журналист и блогер Юрий Дудь* ликвидировал российское ИП, на которое ранее был зарегистрирован товарный знак "вДудь" — название его YouTube-канала.