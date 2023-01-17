Глава ГА ООН высказался о восстановлении мира на Украине

Мировое сообщество обязано использовать все каналы и возможности для восстановления мира на Украине. Такое мнение выразил во вторник председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши на брифинге, посвящённом приоритетам работы организации на 2023 год.

Дипломат отметил, что каждая из сторон должна руководствоваться в своих действиях Уставом ООН, и напомнил, что украинский конфликт унёс уже "десятки, если не сотни тысяч жизней" и "до основания потряс многостороннюю систему".

"Я призываю вас использовать все каналы для восстановления мира в соответствии с Уставом ООН", — приводит слова Кёрёши РИА "Новости".