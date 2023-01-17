ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 января 2023, 16:09
3040

Глава ГА ООН высказался о восстановлении мира на Украине

Глава Генассамблеи ООН Кёрёши призвал использовать все каналы для восстановления мира на Украине

Мировое сообщество обязано использовать все каналы и возможности для восстановления мира на Украине. Такое мнение выразил во вторник председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши на брифинге, посвящённом приоритетам работы организации на 2023 год.

Дипломат отметил, что каждая из сторон должна руководствоваться в своих действиях Уставом ООН, и напомнил, что украинский конфликт унёс уже "десятки, если не сотни тысяч жизней" и "до основания потряс многостороннюю систему".

"Я призываю вас использовать все каналы для восстановления мира в соответствии с Уставом ООН", — приводит слова Кёрёши РИА "Новости".

ООН демонстрирует тупиковый подход к решению украинского кризиса
ООН демонстрирует тупиковый подход к решению украинского кризиса

Напомним, что новый председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, венгерский дипломат Чаба Кёрёши принёс присягу в сентябре 2022 года. Председатель избирается на один год из числа стран – членов ООН, за исключением постоянных членов Совета Безопасности ООН. Он представляет попеременно одну из пяти географических групп: стран Африки, Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, Западной Европы и других государств.

BannerImage

ТАСС / Zuma

Марина Калегина
  • Новости
  • ООН
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar