Глава ГА ООН высказался о восстановлении мира на Украине
Глава Генассамблеи ООН Кёрёши призвал использовать все каналы для восстановления мира на Украине
Мировое сообщество обязано использовать все каналы и возможности для восстановления мира на Украине. Такое мнение выразил во вторник председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши на брифинге, посвящённом приоритетам работы организации на 2023 год.
Дипломат отметил, что каждая из сторон должна руководствоваться в своих действиях Уставом ООН, и напомнил, что украинский конфликт унёс уже "десятки, если не сотни тысяч жизней" и "до основания потряс многостороннюю систему".
"Я призываю вас использовать все каналы для восстановления мира в соответствии с Уставом ООН", — приводит слова Кёрёши РИА "Новости".
Напомним, что новый председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, венгерский дипломат Чаба Кёрёши принёс присягу в сентябре 2022 года. Председатель избирается на один год из числа стран – членов ООН, за исключением постоянных членов Совета Безопасности ООН. Он представляет попеременно одну из пяти географических групп: стран Африки, Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, Западной Европы и других государств.
ТАСС / Zuma