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Регион
Опубликовано 17 января 2023, 19:07

На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ

На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ. Фото © Vk.com / Денис Парфёнов

На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ. Фото © Vk.com / Денис Парфёнов

Большая карта России на первом этаже здания Госдумы теперь включает и новые регионы РФ — на неё нанесли границы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Фотоподтверждение выложил депутат Денис Парфёнов.

"На размещенную в Государственной думе карту России нанесли новые границы РФ, включающие в себя четыре новых субъекта, — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области", — написал парламентарий во "ВКонтакте".

На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ. Фото © Vk.com/Денис Парфёнов

На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ. Фото © Vk.com/Денис Парфёнов

Он обратил внимание, что субъекты нанесены на карту административных границ, в том числе с городом Запорожье.

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А в конце 2022 года Госдума одобрила пакет законопроектов о введении штрафов до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России.

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Александра Вишнякова
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