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17 января, 16:07

На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ

<p>На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ. Фото © Vk.com / <a href="https://vk.com/parfenov_denis?w=wall402213_36405" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Денис Парфёнов</a></p>

На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ. Фото © Vk.com / Денис Парфёнов

Большая карта России на первом этаже здания Госдумы теперь включает и новые регионы РФ — на неё нанесли границы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Фотоподтверждение выложил депутат Денис Парфёнов.

"На размещенную в Государственной думе карту России нанесли новые границы РФ, включающие в себя четыре новых субъекта, — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области", — написал парламентарий во "ВКонтакте".

На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ. Фото © Vk.com/Денис Парфёнов

На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ. Фото © Vk.com/Денис Парфёнов

Он обратил внимание, что субъекты нанесены на карту административных границах, в том числе с городом Запорожье.

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А в конце 2022 года Госдума одобрила пакет законопроектов о введении штрафов до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России.

Александра Вишнякова
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