На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ
На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ. Фото © Vk.com / Денис Парфёнов
Большая карта России на первом этаже здания Госдумы теперь включает и новые регионы РФ — на неё нанесли границы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Фотоподтверждение выложил депутат Денис Парфёнов.
"На размещенную в Государственной думе карту России нанесли новые границы РФ, включающие в себя четыре новых субъекта, — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области", — написал парламентарий во "ВКонтакте".
На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ. Фото © Vk.com/Денис Парфёнов
Он обратил внимание, что субъекты нанесены на карту административных границ, в том числе с городом Запорожье.
А в конце 2022 года Госдума одобрила пакет законопроектов о введении штрафов до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России.