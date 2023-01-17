Большая карта России на первом этаже здания Госдумы теперь включает и новые регионы РФ — на неё нанесли границы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Фотоподтверждение выложил депутат Денис Парфёнов.

"На размещенную в Государственной думе карту России нанесли новые границы РФ, включающие в себя четыре новых субъекта, — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области", — написал парламентарий во "ВКонтакте".

На карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ. Фото © Vk.com/Денис Парфёнов

Он обратил внимание, что субъекты нанесены на карту административных границ, в том числе с городом Запорожье.