Победительницу конкурса "Мисс Вселенная" посчитали недостойной короны

В США разгорелся скандал из-за возможной подтасовки результатов на конкурсах "Мисс США" и "Мисс Вселенная". Как пишет TMZ, публику встревожил итог последнего, где победила американка филиппинского происхождения Р'Бонни Габриэль, показавшая результат хуже, чем представительница Венесуэлы Аманда Дудамель, занявшая второе место. Более того, ранее оспаривалась победа Габриэль на "Мисс США" из-за возможных "проявлений фаворитизма".

Р'Бонни Нола Габриэль. Фото © Instagram (запрещён в РФ) / rbonneynola

Теперь тайская компания JKN Global Group, владеющая конкурсами, подверглась сильной критике. Ситуацию прокомментировала гендиректор "Мисс Вселенная" Эми Эммерих, заверившая, что результат был проверен "одной из четырёх ведущих аудиторских фирм США", которая не выявила каких-либо нарушений. Той же процедуре подвергли и итоги "Мисс США".

Она напомнила, что в 2015–2022 годах конкурсами "Мисс США", "Юная мисс США" и "Мисс Вселенная" владела компания IMG и тогда подобных обвинений не поступало.