Запад загнал себя в угол целью уничтожить экономику России с помощью санкций. Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин, комментируя выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на ВЭФ в Давосе, в котором она пообещала на десятилетия погрузить экономику России в рецессию вводимыми рестрикциями.

"Украина стала разменной монетой для Европы. И она (Европа. — Прим. Лайфа) жертвует и украинским народом, и территорией Украины для достижения своих целей. Самая главная цель — это сделать всё возможное для того, чтобы ослабить Россию в экономическом, политическом и социальном плане. Добилась ли Европа цели? Нет", — пояснил парламентарий.

Он отметил, что российская экономика действительно ощущает санкции, но они бумерангом бьют и по самой Европе. Депутат напомнил, что европейцы столкнулись с резким ростом цен на услуги ЖКХ, квитанции за свет и газ приходят с космическими суммами. Как итог — в странах ЕС постоянно проходят митинги и манифестации населения против проводимой их властями политики.