В Госдуме пригрозили фон дер Ляйен бумерангом в ответ на обещание загнать Россию в рецессию
Депутат Швыткин предрёк провал попыток ЕС загнать экономику России в рецессию
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © Getty Images / Britta Pedersen
Запад загнал себя в угол целью уничтожить экономику России с помощью санкций. Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин, комментируя выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на ВЭФ в Давосе, в котором она пообещала на десятилетия погрузить экономику России в рецессию вводимыми рестрикциями.
"Украина стала разменной монетой для Европы. И она (Европа. — Прим. Лайфа) жертвует и украинским народом, и территорией Украины для достижения своих целей. Самая главная цель — это сделать всё возможное для того, чтобы ослабить Россию в экономическом, политическом и социальном плане. Добилась ли Европа цели? Нет", — пояснил парламентарий.
Он отметил, что российская экономика действительно ощущает санкции, но они бумерангом бьют и по самой Европе. Депутат напомнил, что европейцы столкнулись с резким ростом цен на услуги ЖКХ, квитанции за свет и газ приходят с космическими суммами. Как итог — в странах ЕС постоянно проходят митинги и манифестации населения против проводимой их властями политики.
"Поэтому Европа сама себя загнала в угол своими целевыми показателями погрузить экономику России в рецессию на десятилетия. И, конечно, всё завершается полным провалом для Европы", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, 16 января в Давосе открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума. Российские и китайские бизнесмены отказались посещать мероприятие. Сегодня на ВЭФ выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что Евросоюз заменил 80% российского трубопроводного газа.