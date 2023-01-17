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17 января, 11:17

Евросоюз заменил 80% российского трубопроводного газа, сообщили в ЕК

Фон дер Ляйен: ЕС заменил большую часть российского трубопроводного газа

Евросоюз заменил 80% российского трубопроводного газа, заявила в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы заменили 80% российского трубопроводного газа", сказала она.

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Лайф писал, что цена на газ в Европе упала ниже 650 долларов за тысячу кубометров впервые с 6 сентября 2021 года. В течение сегодняшнего дня цены в общей сложности снизились на 10%.

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LIFE / Анна Исакова

Матвей Константинов

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