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16 января, 11:13

Цена газа в Европе упала ниже 650 долларов за тысячу "кубов" впервые с сентября 2021 года

В Европе стоимость газа в начале торгов упала ниже 650 долларов за тысячу кубометров впервые с 6 сентября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, февральские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах идут у отметки 645 долларов за тысячу кубометров. В течение сегодняшнего дня цены в общей сложности снизились на 10%.

Ранее эксперт Тимонин объяснил снижение стоимости газа в Европе. По его словам, это происходит в связи с погодными изменениями и высоким уровнем заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ). Он также заметил, что на данный момент в Европе дуют сильные ветра, что приводит к росту генерации ветряной электростанцией и ограничивает спрос на газ.

Цены на газ в Европе упали до показателя годичной давности из-за тёплой зимы

Цены на газ в Европе упали до показателя годичной давности из-за тёплой зимы

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LIFE / Анна Исакова

Оксана Попова

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