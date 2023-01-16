Цена газа в Европе упала ниже 650 долларов за тысячу "кубов" впервые с сентября 2021 года

В Европе стоимость газа в начале торгов упала ниже 650 долларов за тысячу кубометров впервые с 6 сентября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, февральские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах идут у отметки 645 долларов за тысячу кубометров. В течение сегодняшнего дня цены в общей сложности снизились на 10%.