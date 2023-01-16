Российский полузащитник рассказал, как в немецком "Шальке" изменили к нему отношение из-за СВО

Российский футболист Ярослав Михайлов рассказал, что после начала спецоперации на Украине отношение к нему коллег из немецкого ФК "Шальке" изменилось в худшую сторону.

По словам спортсмена, сначала его спрашивали: "Что Россия творит?" — но старшие наставники старались защищать спортсмена. Они объясняли, что Михайлов просто футболист и не имеет отношения к политике, тем не менее между напарниками появилось напряжение.

"А потом дали понять, что не будут подписывать со мной контракт из-за происходящего. Хотя зимой мы об этом говорили. Они могли меня выкупить", — рассказал россиянин порталу "Чемпионат".

Спустя месяц Михайлов понял, что не сможет оставаться в клубе, хотя не ощущал предвзятого отношения со стороны самих тренеров. Футболист подчеркнул, что не в курсе, было ли указание не выпускать его на поле, но спортивные причины всё же имелись.

"Мы шли на четвёртом месте. И из последних десяти матчей надо было выиграть девять. Ответственность огромная. И зачем менять то, что работает, ставя меня? Надо решать задачу. Под эту цель не выпускают молодых", — пояснил Михайлов.