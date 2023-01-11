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11 января, 11:26

Экс-игрок "Динамо" Фернандес: Не понимаю столь ужасного отношения к России и русским

Бывший футболист московского "Динамо" уроженец Аргентины Леандро Фернандес признался, что искренне не понимает иностранных граждан, которые не любят Россию и презирают русских.

"Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают. Лично я время, проведённое в России, вспоминаю исключительно тепло", — сказал он в беседе с изданием Sport24.

По словам футболиста, россияне всегда хорошо относились к нему, а сам он благодарен клубу "Динамо" и его фанатам за возможность сыграть в Лиге Европы. Фернандес добавил, что российский футбол навсегда останется в его сердце.

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ТАСС / Олег Бухарев

Максим Плетнёв

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