Педиатр раскрыла золотое правило, помогающее правильно одеть ребёнка в мороз

Мороз за окном — не повод отказываться от прогулки в зимнее время года. Главное — правильно одеть ребёнка, чтобы он и не замёрз, и не перегрелся. Оказывается, есть одно золотое правило, которое поможет родителям определиться, нужны ли их чаду вторые рейтузы, чтобы выйти на улицу. О нём читателям Лайфа поведала врач-педиатр медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Ирина Назарова.

"В зимнее время года стоит придерживаться такой рекомендации: одевать ребёнка на один слой теплее по сравнению со взрослыми", — подсказала она.

Кроме того, врач советует учитывать фактор активности ребёнка: если малыш спит в коляске, одеть его нужно теплее, чем дошкольника, который бегает и играет с друзьями в снежки. Остаётся актуальным и принцип многослойности в детской одежде.

"Первый слой — это нательный. Для самых маленьких — это памперс, ползунки, распашонки или термокостюм и лёгкий чепчик из натуральных материалов. Второй слой — это костюм или комбинезон из шерсти или флиса, свободно облегающий тело ребёнка, и носки. Третий слой — тёплая зимняя шапка, мембранный комбинезон или конверт", — объясняет собеседница Лайфа.

Перегревать ребёнка, по словам Назаровой, тоже плохо. Поэтому переходить на зимний гардероб слишком рано, когда ещё можно ходить в осенней одежде, точно не стоит. Кроме того, даже если малыш на прогулке слегка замёрзнет, то, скорее всего, он не простудится, а вот если он перегреется и вспотеет, вероятность заболеть увеличивается в разы.