Как правильно дышать в мороз, чтобы не переохладить организм — советы врача

Холодный и сухой зимний воздух вызывает сужение дыхательных путей, расширение кровеносных сосудов и повышает выработку слизи в полости носа. По словам доктора медицинских наук, врача-отоларинголога Ильи Зябкина, в это время года важно дышать через нос, так как только он может согреть и отфильтровать вдыхаемый воздух.

"Слизистая оболочка рта лишена тех защитных механизмов, которые помогают очищать вдыхаемый воздух от вирусов, бактерий и пыли. Носовое дыхание замедляет всасывание воздуха и даёт организму больше времени для согревания и увлажнения воздуха, прежде чем он попадёт в лёгкие", — объяснил он Лайфу.

При этом обжечь дыхательные пути холодным воздухом не получится. Неприятное ощущение возникает из-за сухости слизистой оболочки. По словам Зябкина, при глубоких или слишком частых вдохах воздух не успевает согреться, а слизистая выделяет максимум жидкости и раздражается. При этом в качестве правильной тактики отоларинголог назвал использование шарфов и масок.

"Неплотно прилегающий к лицу шарф или маска помогают быстрее согреть и увлажнить вдыхаемый воздух. Американская ассоциация пациентов с астмой настоятельно рекомендует использовать шарф или маску в качестве барьера между морозным воздухом и носом, поскольку сухой холодный воздух очень часто служит триггером для симптомов астмы и провоцирует бронхоспазм", — добавил собеседник.

Также помочь организму может обильное питьё, которое восполнит потерю жидкости и сделает слизистую более влажной. По словам специалиста, это поможет лучше согревать и очищать воздух.