Экс-военный из Франции, вскрывший правду об "Азове" и Буче, попросил убежища в России
Бывший французский спецназовец Боке, вскрывший правду о Буче, попросил убежища в России
Адриан Боке. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Бывший французский спецназовец Адриан Боке, который вскрыл правду о военных преступлениях ВСУ и инсценировке Киевом трагедии в Буче, попросил политического убежища в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.
"Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище", — сказал собеседник агентства, уточнив, что заявление поступило ещё в середине декабря.
Напомним, Боке приехал из Франции на Украину в качестве волонтёра весной 2022 года. Но быстро разочаровался в политике Киева, увидев всё своими глазами. В частности, он стал свидетелем зверств "Азова"* и того, как бойцы ВСУ привезли тела мёртвых людей и разложили их на улице в Буче, чтобы обвинить Москву в обстрелах. Боке обвинил Париж в причастности к химатаке на Донецк, а также участии в геноциде населения Донбасса. Позже ему стали поступать угрозы, а в Стамбуле на француза напали.
* Запрещённая в России террористическая организация.