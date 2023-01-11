ВСУ потеряли ещё два американских контрбатарейных радара

В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике ещё два американских контрбатарейных радара ВСУ: РЛС AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Артёмовска и города Дзержинска ДНР уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", — сказал он.

Также силами Российской армии в Харьковской области были уничтожены пусковая установка РСЗО "Ураган" в районе Котовки, две гаубицы Д-30 в районе населённых пунктов Берестовое и Победа ДНР, а также две самоходные пушки 2С7 "Пион" под Райгородком, буксируемая гаубица Д-20 в районе села Колодези и самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" под Павловом.