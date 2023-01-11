Что известно о штурме Соледара на текущий момент В данный момент идёт зачистка города от остатков ВСУ. В Киеве уже начали обесценивать потерю города, но после падения Соледара ситуация на фронте превращается из сложной в критическую. 30726 30726 Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Последние новости спецоперации-2023

Вечером 10 января временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Соледар находится под контролем российских подразделений.

— По последней информации, центр Соледара находится под контролем. И здесь ребята закрепились с одной стороны и другой. Они уже эффективно продвигаются, — подчеркнул Пушилин.

Напомним, что соседний с Артёмовском (Бахмутом) Соледар в начале года стал местом самых ожесточённых боёв на востоке Украины. Ранее украинские источники сообщали, что штурм Соледара начался 27 декабря 2022-го.

По состоянию на вечер вторника 11 января 2023 года известно, что российские подразделения замкнули котёл в районе Соледарской агломерации и вышли на позиции севернее соляного рудника № 4, приступив к зачистке города. По некоторым данным, соледарская группировка ВСУ была рассечена на четыре части согласно тактике малых котлов.

Что сейчас происходит в Соледаре

10 января в 21:52 по мск стала поступать информация, что городская администрация Соледара зачищена от подразделений ВСУ. Также рассказывалось о взятии под огневой контроль южных пригородов Соледара — Красной Горы и рудника им. Володарского.

Переброска подкреплений ВСУ из соседней Парасковиевки в Соледар была заблокирована российской артиллерией заблаговременно. 24-я механизированная и 17-я отдельная танковые бригады ВСУ оказались зажаты между северным входом в Артёмовск и южными пригородами Соледара.

Стоит отметить, что о тактических успехах сообщалось в сводках Минобороны Британии ещё утром 10 января. Там приводилась некая хроника последних дней. Затем новость перепечатали и западные СМИ. Но именно вечер 10 января стал финальной точкой в длительной битве за Соледар. И это имеет далекоидущие последствия.

Соледар на карте

Если внимательно посмотреть на карту, то можно увидеть, что Соледар находится примерно в 19 километрах от Бахмута и в 23 километрах от Северска. Фактически в центре линии обороны группировки ВСУ на данном направлении, связывая огромным укрепрайоном мощную линию фортификации.

По словам экспертов, Соледар — своего рода город-ключ, после освобождения которого гораздо проще будет взять Бахмут (Артёмовск) и Северск.

Соледар и Артёмовск (Бахмут) — это ключевые пункты на той линии обороны, которая строилась восемь лет. Сейчас она начала ломаться. Теперь, какую бы оборону ВСУ там ни строили, она будет ломаться Алексей Леонков Военный эксперт

Освобождение Соледара принципиально важно не только в оперативно-тактическом плане, но и в плане спасения мирных жителей от произвола ВСУ. Так было летом и с Северодонецком, и с Лисичанском.

Тогда и сейчас ВСУ понесли большие потери, которые, несмотря на стремление Киева "стоять до последнего украинца", ни к чему хорошему для них не привели.

Потери ВСУ в Соледаре-2023

Фото © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Ещё утром 10 января украинские СМИ сообщали, что главком ВСУ Валерий Залужный предлагал Зеленскому отвести войска от Соледара, чтобы исключить разгром нескольких крупных соединений. Уже тогда анонимные источники утверждали, что Залужный пожаловался на тактическое окружение и нарушение снабжения Соледара, усугубляемое значительными потерями и логистической неразберихой.

Точной цифры по потерям ВСУ в Соледаре пока не поступало, однако уже известно о жалобах украинских военнопленных, сдавшихся под городом, на своё командование. Пленные украинские военные отмечают, что Киев намеренно отправлял целые роты и батальоны на убой. При этом о скоординированном отходе ВСУ на южные и юго-западные окраины Соледара речь не шла, а некоторые подразделения 46-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии были заблокированы в Соледаре к позднему вечеру 10 января и фактически находятся в котле.

Попытка ВСУ переломить ситуацию или замедлить штурм города ни к чему не привела. Брошенные в бой из-под Артёмовска в Соледар части 4-й отдельной танковой бригады, 60-й, 61-й, 62-й и 63-й механизированных бригад были отрезаны от Соледара артиллерийским огнём. Общие потери украинских формирований, включая убитых и раненых из подразделений ВСУ и НГУ в Соледаре, могут превысить 25 тысяч человек.

Что будет дальше с Соледаром и Артёмовском

Эксперты выделяют два сценария развития событий. Согласно первому, заблокированные на западных окраинах части ВСУ могут уйти в соляные шахты, после чего неизбежно повторится история с "Азовсталью". Однако украинские "сидельцы" в Мариуполе пережидали удары летом. Соледарская группировка ВСУ сдала город зимой, хорошо понимая, что долго на сильном морозе украинская армия продержаться не сможет.

Также не стоит забывать, что между Соледаром и Бахмутом (Артёмовском) есть населённый пункт Парасковиевка, где находятся подземные шахты и рудники поваренной соли. По сути, это единый логистический центр, важный оперативно-тактический пункт ВСУ и крупные склады с оружием, о чём Лайф писал ещё летом. Так, в соляные шахты Соледара "Артёмсоль" в конце 40-х – начале 50-х было доставлено порядка 22 эшелонов различного оружия. Сейчас судьба данного оружия неизвестна, так как после 2014 года Киев распродавал раритеты, а с начала СВО активно раздавал его теробороне.

Однако второй сценарий, согласно которому ВСУ, не желая сгинуть в соляных подземельях, просто отступят к линии Славянск – Краматорск, эксперты называют более реалистичным. Тем более что почти сразу после новости о взятии под контроль Соледара в Сети появились фото из освобождённых солевых шахт "Артёмсоли".

Можно делать разные прогнозы, но темпы освобождения Соледара впечатляют даже тех украинских скептиков, которые считали, что у Киева в этом городе всё под контролем.

Фото © ТАСС / Zuma Почему ВСУ сдали Соледар? 0 Не было сил обороняться Не хватило опыта Своя версия в комментарии

Авторы Сергей Андреев