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10 января, 20:16

Пушилин заявил, что Соледар уже находится под контролем ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Соледар уже находится под контролем Донецкой Народной Республики. Об этом он объявил в эфире Первого канала.

"На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем подразделений "Вагнера", — сказал Пушилин.

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Также врио главы региона добавил, что российские силы полностью перехватили инициативу у ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Сейчас где-то происходит активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то — активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о десятках уничтоженных украинских военных на Донецком направлении за сутки. Также среди потерь противника на данном направлении один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

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t.me / pushilindenis

Артур Лапсаков

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