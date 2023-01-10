Пушилин заявил, что Соледар уже находится под контролем ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Соледар уже находится под контролем Донецкой Народной Республики. Об этом он объявил в эфире Первого канала.

"На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем подразделений "Вагнера", — сказал Пушилин.

Также врио главы региона добавил, что российские силы полностью перехватили инициативу у ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Сейчас где-то происходит активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то — активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов.