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10 января, 11:58

Войска России уничтожили в ДНР четыре польские гаубицы Krab

В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы РФ уничтожили в ДНР четыре самоходные артустановки Krab польского производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населённых пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга о ходе специальной военной операции.

Та же участь постигла две артиллерийские системы М777 производства США. Они были поражены российскими военными в районах Северска и Авдеевки в ДНР.

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Кстати, ранее в Минобороны РФ сообщали о потерях ВСУ на Донецком направлении. Так, за сутки было уничтожено не менее полусотни украинских военнослужащих.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Николь Вербер

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