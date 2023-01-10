Войска России уничтожили в ДНР четыре польские гаубицы Krab

В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы РФ уничтожили в ДНР четыре самоходные артустановки Krab польского производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населённых пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга о ходе специальной военной операции.

Та же участь постигла две артиллерийские системы М777 производства США. Они были поражены российскими военными в районах Северска и Авдеевки в ДНР.