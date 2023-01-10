Сильный пожар охватил здание с общежитием и автосервисами на улице Добролюбова в Москве

В Москве в районе станции метро "Дмитровская" произошёл сильный пожар в одноэтажном здании. Как узнал Лайф, возгоранию, которое распространилось на тысячу квадратных метров, присвоен третий ранг сложности. Видео с места происшествия есть в распоряжении редакции.

Пожар охватил здание на улице Добролюбова в Москве. Видео © LIFE

Пожар возник в одноэтажном здании на улице Добролюбова. По информации источника Лайфа, произошло обрушение кровли. По предварительным данным, на территории комплекса хранится парфюмерная продукция и работают несколько автосервисов, а в административной части здания располагается общежитие. Находившихся в помещении людей эвакуировали.

Причины происшествия пока не известны. Сейчас на месте работают пожарные и другие экстренные службы. По данным МЧС, огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.