Сильный пожар охватил здание с общежитием и автосервисами на улице Добролюбова в Москве
В Москве в районе станции метро "Дмитровская" произошёл сильный пожар в одноэтажном здании. Как узнал Лайф, возгоранию, которое распространилось на тысячу квадратных метров, присвоен третий ранг сложности. Видео с места происшествия есть в распоряжении редакции.
Пожар охватил здание на улице Добролюбова в Москве. Видео © LIFE
Пожар возник в одноэтажном здании на улице Добролюбова. По информации источника Лайфа, произошло обрушение кровли. По предварительным данным, на территории комплекса хранится парфюмерная продукция и работают несколько автосервисов, а в административной части здания располагается общежитие. Находившихся в помещении людей эвакуировали.
Причины происшествия пока не известны. Сейчас на месте работают пожарные и другие экстренные службы. По данным МЧС, огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Лайф писал, что во Владимирской области неизвестный в новогоднюю ночь подорвал петардой лавочку. Осколком от металлической скамейки ранило женщину. На момент происшествия рядом находились молодые парни, которые начали оказывать пострадавшей первую помощь. Один из героев — Николай К. — сразу же перетянул своим ремнём ногу пострадавшей выше колена.
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