В Краснодарском крае пожар в архиве ФСИН уничтожил около 800 дел преступников

Неизвестные подожгли здание архива Федеральной службы исполнения наказаний в Краснодарском крае. ЧП произошло сегодня примерно в четыре часа утра. По данным источника Лайфа, сгорело около 800 дел бывших заключённых.

Всё произошло в здании архива филиала уголовно-исполнительной инспекции в Новокубанске. Одноэтажное здание, в котором не было камер наблюдения, вспыхнуло в четыре часа утра. Пожар удалось локализовать спустя 20 минут, однако за это время он уничтожил почти 800 дел преступников. Основная версия возгорания — поджог.