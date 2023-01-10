В Краснодарском крае пожар в архиве ФСИН уничтожил около 800 дел преступников
В Краснодарском крае неизвестные подожгли архив ФСИН с делами заключённых
Неизвестные подожгли здание архива Федеральной службы исполнения наказаний в Краснодарском крае. ЧП произошло сегодня примерно в четыре часа утра. По данным источника Лайфа, сгорело около 800 дел бывших заключённых.
Всё произошло в здании архива филиала уголовно-исполнительной инспекции в Новокубанске. Одноэтажное здание, в котором не было камер наблюдения, вспыхнуло в четыре часа утра. Пожар удалось локализовать спустя 20 минут, однако за это время он уничтожил почти 800 дел преступников. Основная версия возгорания — поджог.
Ранее Лайф писал, что неизвестный мужчина поджёг военкомат в Братске Иркутской области. В момент происшествия в нём находилось два человека: полицейский и женщина-охранник. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, которое распространилось меньше чем на 40 квадратов. К счастью, никто не пострадал — огонь повредил лишь кровлю.
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