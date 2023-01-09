Неизвестный пролез на территорию военкомата в Братске и поджёг его
В Братске неизвестный поджёг военкомат
Сегодня ночью неизвестный мужчина поджёг военкомат в Братске Иркутской области. Кадры с места происшествия появились в Сети.
Неизвестный пролез через забор на территорию военкомата в Братске и поджёг его. Видео © VK / Народные новости Братск
По данным Лайфа, пожар в здании на улице Рябиновой заметили примерно в два часа ночи. В момент происшествия в нём находилось два человека: полицейский и женщина-охранник. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, которое распространилось меньше чем на 40 квадратов. К счастью, никто не пострадал — огонь повредил лишь кровлю.
Отсмотр записей с камер военкомата показал, что перед пожаром на территорию через забор пролез неизвестный мужчина, который был одет во всё чёрное. После поджога он скрылся, сейчас его ищет полиция.
Ранее Лайф писал, что семейная пара пенсионеров пыталась поджечь здание военкомата в подмосковном Подольске. 27 декабря около 15:30 пожилые супруги подошли к зданию военкомата с канистрой бензина. Мужчина 1952 года рождения поджёг тряпку и положил её на окно, его жена 1946 года рождения снимала весь процесс на видео. Поджигателей сразу задержали, возгорание потушили, никто не пострадал. Полиция проводит проверку.