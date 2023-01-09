Неизвестный пролез на территорию военкомата в Братске и поджёг его

Сегодня ночью неизвестный мужчина поджёг военкомат в Братске Иркутской области. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Неизвестный пролез через забор на территорию военкомата в Братске и поджёг его. Видео © VK / Народные новости Братск

По данным Лайфа, пожар в здании на улице Рябиновой заметили примерно в два часа ночи. В момент происшествия в нём находилось два человека: полицейский и женщина-охранник. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, которое распространилось меньше чем на 40 квадратов. К счастью, никто не пострадал — огонь повредил лишь кровлю.

Отсмотр записей с камер военкомата показал, что перед пожаром на территорию через забор пролез неизвестный мужчина, который был одет во всё чёрное. После поджога он скрылся, сейчас его ищет полиция.