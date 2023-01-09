Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1

Американская корпорация Microsoft с 10 января перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1. Как уточняется на сайте разработчика, больше не будут предоставляться техническая помощь и обновления программного обеспечения.

"Напомним, что 10 января 2023 года поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться", — говорится в сообщении.

В связи с этим в компании порекомендовали обновить все имеющиеся устройства под управлением Windows 8.1 до более актуальной версии. В случае несоответствия техническим требованиям для запуска более нового выпуска Windows следует заменить устройство на то, которое поддерживает Windows 11. Также уточняется, что корпорация не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для Windows 8.1.

"Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на её способность выполнять обязательства по соответствию", — подчеркнули в компании.