Принц Гарри назвал супругу короля Карла III Камиллу "опасной злодейкой"

Герцог Сассекский — принц Гарри — в интервью телеканалу CBS, приуроченном к выходу его книги "Запасной", назвал королеву-консорта Камиллу "опасной злодейкой", оставляющей "тела на улицах" на пути к нынешнему положению.

В частности, он обвинил Камиллу в связи с тогда ещё принцем Чарльзом, которая продолжалась и в браке с принцессой Дианой. Последняя неоднократно называла уже королеву-консорта "третьим лицом" в своих отношениях с супругом, и принц Гарри этого не забыл.

"Она была злодейкой, третьим человеком в браке. Ей было нужно реабилитировать свой имидж", — объявил Гарри.

Кроме того, Гарри обвинил Камиллу в передаче интимной информации СМИ с целью укрепить собственное положение в обществе. По его словам, в семье, построенной на иерархии, "на пути к положению королевы-консорта на улице неизбежно останутся тела".