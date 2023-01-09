Принц Гарри назвал супругу короля Карла III Камиллу "опасной злодейкой"
Герцог Сассекский — принц Гарри — в интервью телеканалу CBS, приуроченном к выходу его книги "Запасной", назвал королеву-консорта Камиллу "опасной злодейкой", оставляющей "тела на улицах" на пути к нынешнему положению.
В частности, он обвинил Камиллу в связи с тогда ещё принцем Чарльзом, которая продолжалась и в браке с принцессой Дианой. Последняя неоднократно называла уже королеву-консорта "третьим лицом" в своих отношениях с супругом, и принц Гарри этого не забыл.
"Она была злодейкой, третьим человеком в браке. Ей было нужно реабилитировать свой имидж", — объявил Гарри.
Кроме того, Гарри обвинил Камиллу в передаче интимной информации СМИ с целью укрепить собственное положение в обществе. По его словам, в семье, построенной на иерархии, "на пути к положению королевы-консорта на улице неизбежно останутся тела".
Ранее Лайф сообщал, что британские военные обвинили принца Гарри в предательстве после его интервью. Один из полковников, который участвовал во вторжении США и Британии в Ирак в 2003 году, считает, что герцог Сассекский повёл себя наивно, решив опубликовать воспоминания об убийствах во время прохождения им службы в Афганистане. Вместе с этим юристы королевской семьи готовятся к выходу провокационной книги принца Гарри. Издание должно появиться в магазинах 10 января. Предполагается, что в ней он "критикует всех и вся" и книга обещает быть "ядерной".
ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth